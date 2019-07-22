На Камчатке медведь прорвался через забор в аэропорт — видео

В Петропавловске-Камчатском медведь прорвался в аэропорт Елизово прямо через забор. Видимо, косолапый опаздывал на ночной рейс.
На кадрах видно, что хищник несколько раз упорно толкает забор. С первых попыток ему не удаётся разрушить препятствие, но он не сдаётся. Ещё через несколько толчков забор опрокидывается. Медведь проползает через него и попадает на территорию аэропорта.
По словам местных жителей, это не первый подобный случай. Правда, ранее косолапый наведывался через КПП.
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