Маск заявил, что без высадки на Луну могло не быть SpaceX

Предприниматель долгое время был уверен, что США построят свою базу на спутнике Земли и отправятся на Марс.

Илон Маск назвал высадку на Луну в июле 1969 года самым вдохновляющим событием в истории, без которого основанной им компании SpaceX могло бы не быть.

— Посадка на Луну была, пожалуй, самым вдохновляющим событием в истории. Оно, безусловно, вдохновило и меня. Я не уверен, что SpaceX существовала бы, если бы не "Аполлон-11", — признался он в интервью телеканалу CBS.

Маск долгое время был уверен, что Соединённые Штаты "построят свою базу на Луне и отправят людей на Марс". Однако предприниматель вынужден признать, что на данный момент США не обладают возможностью "отправлять людей даже на низкую околоземную орбиту". По его мнению, проблема будет решена с помощью корабля компании Crew Dragon примерно через полгода.

Напомним, что 20 июля во всём мире отмечалось 50-летие первой высадки человека на Луну. Астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин 20 июля 1969 года в 23:18 по мск в модуле корабля "Аполлон-11" совершили посадку на поверхность земного спутника. Первым из землян на Луну ступил Армстронг 21 июля в 05:56 мск.