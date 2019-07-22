Трамп в своём гольф-клубе заявился на свадьбу его поклонников

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Толпа, которая встретила президента, начала громко скандировать: "США! США! США!"

Президент США Дональд Трамп во время пребывания в собственном гольф-клубе в американском штате Нью-Джерси наведался на свадьбу своих фанатов, которые арендовали один из залов. Телеканал CNN сообщает, что жених с невестой — поклонники президента, свадьбу они организовывали в стиле Make America Great Again.

Оказалось, что молодожёны отправили Трампу несколько приглашений на свадьбу. Однако ответа из Белого дома не поступало.

Это был полный и полный сюрприз. Он был таким джентльменом, — рассказал состоявшийся муж ПиДжей Монгелли.

Дональд Трамп и ранее посещал чужие свадьбы. В этом же гольф-клубе он посетил свадебную церемонию в 2017 году. А в прошлом году заявился на свадьбу незнакомцев в своём гольф-клубе в штате Флорида.

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