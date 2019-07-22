В Петербурге провели репетицию воздушной части парада ко Дню ВМФ — видео

В небе над Санкт-Петербургом состоялась репетиция воздушной части парада ко Дню ВМФ России, который состоится 28 июля. Пресс-служба Западного военного округа предоставила Лайфу кадры авиационного шоу из кабины Ил-78.
В репетиции приняли участие самолёты Су-24, Су-25, Су-30СМ, Су-33, МиГ-29К, А-50, Ил-78, Бе-200, Ту-142, Ил-38, а также вертолёты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29.
— В тренировке приняли участие более 40 самолётов и вертолётов от соединений и воинских частей Воздушно-космических сил, Военно-морского флота, Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов, — уточнил представитель ЗВО.
Накануне в городе на Неве прошла генеральная репетиция водной части парада в честь Дня ВМФ. Лайф вёл прямую трансляцию.
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