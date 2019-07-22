Адвокат: У обвиняемых в изнасиловании дознавательницы "все болячки вылезли"

У бывшего руководителя отдела по вопросам миграции Уфимского района нашли опухоль головного мозга.

Адвокат бывших руководителей двух отделов полиции Башкирии, которые подозреваются в изнасиловании девушки-дознавателя, рассказал, что здоровье его подзащитных сильно пошатнулось.

По его словам, у них "вылезли все болячки", подозреваемые резко похудели — сбросили 18–25 килограммов. У Павла Яромчука, бывшего руководителя отдела по вопросам миграции Уфимского района, вовсе нашли опухоль головного мозга, он нуждается в радиохирургии.

— Здоровье у всех пошатнулось. 18–25 килограммов веса потеряли. И все болячки вылезли, которые заработали на работе. Работа-то трудная, — отметил он.

Как сообщал Лайф ранее, трое полицейских подозреваются в изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя прямо в полицейском участке в Уфе. Ранее они были уволены и сейчас находятся под арестом. В конце июня обвиняемые не признали свою вину в совершении преступления.

Судебный процесс начнётся 29 июля, он будет проводиться в закрытом режиме.