Москвича с амфетамином задержали в Солнечногорске

Молодой человек утверждает, что взял с собой наркотики не для продажи, а "чтобы не оставлять дома".

Полицейские задержали 19-летнего москвича в городском парке Солнечногорска. При себе у молодого человека было более 300 граммов амфетамина. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД РФ.

— У злоумышленника обнаружен и изъят подарочный пакет, в котором находились два свёртка из полимерного материала с порошкообразным веществом амфетамином общей массой более 300 граммов, — уточнила официальный представитель управления Татьяна Петрова.

В отношении 19-летнего москвича возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на сбыт наркотиков", ему грозит до 20 лет тюрьмы. При этом сам задержанный утверждает, что взял с собой свёртки с амфетамином не для продажи, а для сохранности — "просто не хотел оставлять дома".

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