Скончалась звезда фильма "Спортлото-82"

Из-за травмы позвоночника актёр более тридцати лет был прикован к инвалидному креслу.

В возрасте 59 лет скончался российский актёр Денис Кмит, прославившийся после роли Павла в комедии Леонида Гайдая "Спортлото-82".

Трагическую новость сообщил киновед Вячеслав Шмыров. Он рассказал, что последние 30 лет актёр был прикован к инвалидному креслу.

— Три с лишним десятилетия после травмы позвоночника он был прикован к инвалидному креслу, а три месяца назад не стало его легендарной мамы — фото-художника Галины Кмит, — написал он в Facebook.

Шмыров добавил, что "боится думать об этой трагедии".

Денис Кмит окончил школу-студию МХАТ им. Горького. После роли в комедии "Спортлото-82" он ушёл служить в армию. Там и получил травму позвоночника. Кмит занимался поэтическим творчеством, изобразительным искусством, писал сценарии и пробовал себя в качестве телеведущего.