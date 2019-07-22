В Херсоне перевернулся микроавтобус с избирательными бюллетенями

В результате ДТП пострадала сотрудница полиции, сопровождавшая членов УИК и бюллетени.

Рано утром в украинском Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская перевернулся микроавтобус Volkswagen Transporter. В него, не тормозя, со второстепенной улицы влетел ЗАЗ "Славута". Оказалось, что в "фольксвагене" члены участковой избирательной комиссии перевозили бюллетени в окружную комиссию, сообщает Нацполиция Украины по Херсонской области.

— На месте ДТП полицейские предварительно установили, что тридцатилетняя водитель автомобиля ЗАЗ "Славута", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю "Фольксваген-Транспортер". В результате столкновения микроавтобус перевернулся, — сообщают правоохранители.

Сотрудница Нацполиции, которая находилась в микроавтобусе, получила незначительные повреждения, сотрудники УИК отделались лёгким испугом. Бюллетени не повреждены и переданы членам окружной комиссии.

Сами выборы на Украине не прошли без инцидентов. В Запорожье распылили слезоточивый газ на избирательном участке. В Киеве женщина решила сымитировать смерть, потому что забыла паспорт. Во Львове пенсионерка решила съесть бюллетень.

ЦИК Украины признала внеочередные выборы в Раду состоявшимися. И после обработки 42,62% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" набрала 42,31% голосов. На втором месте "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука, у которой 12,79%.