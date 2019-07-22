Россельхознадзор успокоил, что нормы провоза овощей через границу не изменились

Для провоза больших объёмов овощей, фруктов или цветов требуются фитосанитарные сертификаты уже много лет.

В России не изменяются нормы провоза овощей, фруктов и цветов через границу в ручной клади, рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Ранее СМИ анонсировали ужесточение правил провоза растительной продукции с 19 августа.

Мелано разъяснила, что упомянутые нормы провоза "не более пяти килограммов плодов, а также не более трёх букетов" действуют уже ровно два года по решению Совета Евразийской экономической комиссии. Да и эти нормы совпадали с требованиями, которые действовали в России раньше.

— Для обычных граждан ничего не поменялось. Новым постановлением правительства гармонизируется нормативно-правовая база, — заявила Мелано.

Недавно Россельхознадзор выступил против запрета на ввоз хамона и пармезана. Инициатива исходила от отечественных производителей мяса.