Отец и дочь пропали после опрокидывания катамарана на реке под Хабаровском

Ещё двух детей, которые находились с ними в момент ЧП, удалось вытащить из воды.

Катамаран, на котором находился отец с тремя детьми, перевернулся во время сплава по реке Амгунь в Хабаровском крае. Мужчина и его восьмилетняя дочь пропали без вести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, несчастный случай произошёл 21 июля. По реке на двух катамаранах сплавлялись трое мужчин с тремя детьми. Одно из плавсредств опрокинулось. Двух детей удалось вытащить из воды, поиски 63-летнего отца с дочерью продолжаются. Отмечается, что пропавшие были без спасательных жилетов.

— Инцидент произошёл в пяти километрах от посёлка Джамку. Группа туристов не была зарегистрирована надлежащим образом в органах МЧС, — уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что туристы перевернулись на катамаране при сплаве по реке в КЧР.