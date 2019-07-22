При сходе лавины на Алтае погиб турист

На место ЧП отправилась группа спасателей из шести человек с двумя поисковыми собаками.

В начале июля восемь туристов из Бийска, Новосибирска и Барнаула отправились в поход на алтайскую гору Актуру Северо-Чуйского хребта. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Республике Алтай.

Во время спуска 21 июля на них обрушилась лавина. Под снегом остались двое мужчин. Попутчики достали их, но один из мужчин погиб. Второго с вывихом руки и возможным переломом рёбер доставили в больницу.

На место происшествия прибыли шесть спасателей с двумя поисковыми собаками. За туристами отправили вертолёт, чтобы доставить их в Горно-Алтайск. Тело погибшего транспортировали в городской морг для выяснения причины его смерти. Отмечается, что погибший турист был из Бийска.

Сотрудники СК РФ проводят доследственную проверку.

Ранее Лайф сообщал, что заблудившийся турист из Ирландии скончался во время спуска с Эльбруса.