Бык насмерть забодал хозяйку в Омской области

Рогатое животное повредило бедренную артерию пенсионерки — она скончалась от потери крови.

В селе Мельничное в Омской области 59-летнюю женщину нашли мёртвой в собственном дворе. По данным регионального СУ СКР, она погибла в результате нападения быка.

— Жительница села Мельничное была обнаружена 19 июля около 12 часов во дворе своего дома с повреждением бедренной артерии, вызвавшим массивную кровопотерю, повлёкшую её смерть, — уточнили в управлении.

Очевидцы сообщили следователям, что пенсионерку насмерть забодал её бык.

Ранее сообщалось, что кабан стал причиной смертельного ДТП в Саратовской области, а потом не давал помочь пострадавшему.