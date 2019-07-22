Бык насмерть забодал хозяйку в Омской области

В селе Мельничное в Омской области 59-летнюю женщину нашли мёртвой в собственном дворе. По данным регионального СУ СКР, она погибла в результате нападения быка.
— Жительница села Мельничное была обнаружена 19 июля около 12 часов во дворе своего дома с повреждением бедренной артерии, вызвавшим массивную кровопотерю, повлёкшую её смерть, — уточнили в управлении.
Очевидцы сообщили следователям, что пенсионерку насмерть забодал её бык.
Ранее сообщалось, что кабан стал причиной смертельного ДТП в Саратовской области, а потом не давал помочь пострадавшему.
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