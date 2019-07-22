Путин выразил соболезнования вдове гендиректора МАГАТЭ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования вдове генерального директора МАГАТЭ Юкии Амано. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В направленной телеграмме глава государства подчеркнул, что в России Ю. Амано будут помнить как выдающегося дипломата, принципиального сторонника упрочения международной безопасности и стабильности, — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что восхищался мудростью и дальновидностью Амано, а также его способностью принимать взвешенные решения в самых сложных обстоятельствах.

Как сегодня сообщал Лайф, Юкия Амано скончался на 73-м году жизни.