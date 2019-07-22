Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы

Первое место в списке занимает Ингушетия, где на 24,3 тысячи официально безработных приходится всего 206 вакансий.

Специалисты Роструда проанализировали соотношение числа безработных с открытыми вакансиями в регионах страны. На основе данных ведомства RT составил рейтинг субъектов РФ с самой напряжённой ситуацией на рынке труда.

Первое место в списке занимает Ингушетия, где на 24,3 тысячи безработных приходится всего 206 открытых вакансий. Коэффициент напряжённости на рынке труда в республике равен 118,4. Для сравнения: средний коэффициент для России — 0,5.

Далее в топе сразу три республики Северного Кавказа. Второе место занимает Чечня с коэффициентом 23,8. На третьем месте — Дагестан (18,6), на четвёртом — Северная Осетия (6,1). Замыкает пятёрку Тува, где коэффициент равен 5,2.

Самый низкий уровень безработицы наблюдается в Амурской и Еврейской автономной областях, где коэффициент напряжённости на рынке труда составляет всего 0,1.

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