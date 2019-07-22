Пациентам больницы в Забайкалье пришлось стирать грязные бинты

Кроме того, недовольные местные жители пожаловались на отсутствие медикаментов в стационаре.

Пациенты больницы в посёлке Вершино-Дарасунский в Забайкалье были вынуждены стирать грязные бинты, потому что новых в медучреждении не было. Об этом сообщили жители населённого пункта на встрече с врио губернатора края Александром Осиповым.

— Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить, — рассказала женщина руководителю региона.

Кроме того, по словам местной жительницы, бесплатные лекарства в больнице не выдаются никому — даже маленьким детям.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток из Финляндии попал в больницу под Тверью и ужаснулся. Юноша назвал медучреждение бомжатником.