Уралец умер после укуса гадюки, прождав противоядие семь часов

На мужчину из села Долгодеревенское набросилась змея, когда он привёл коня на водопой к реке.

Мужчина умер от укуса гадюки в деревне Шигаево Челябинской области из-за отсутствия в больнице противоядия. По данным URA.RU, 46-летний Эдуард прожил семь часов после нападения ядовитой змеи.

На мужчину из села Долгодеревенское набросилась гадюка, когда он привёл коня на водопой к реке. Он убил змею и вызвал скорую. После этого последовала череда событий, которая закончилась трагедией. По словам родных, врачи ехали к пострадавшему более получаса. Когда же наконец его отвезли в Сосновскую райбольницу, там не оказалось противоядия. Состояние мужчины ухудшалось, а сыворотку ещё не могли довезти. Спустя семь часов после укуса мужчина умер. Противоядие в больницу всё же доставили, но в день похорон — 20 июля.

После случившегося Минздрав Челябинской области начал проверку Сосновской райбольницы. При этом в ведомстве допустили, что в медучреждении могло не оказаться противоядия. Оценкой действий медработников занимается также Сосновский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ.

Ранее в МЧС России дали рекомендации о том, что делать при встрече со змеёй.