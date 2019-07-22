Под Калугой продавщица сломала покупателю челюсть за оскорбления

Её действия квалифицируются как причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

Ночью в один из магазинов Калужской области зашёл молодой человек, который начал ругаться с другим покупателем. В ответ продавщица торговой точки сделала ему замечание. После этого уже между ними началась словесная перепалка, которая переросла в конфликт с оскорблениями, сообщается на сайте регионального УМВД РФ.

Позже оппоненты решили выйти на улицу и разобраться на свежем воздухе. Продавец и покупатель толкали друг друга, пока молодой человек не упал на землю. Женщина, воспользовавшись его положением, несколько раз ударила его ногой по лицу и телу. Парень остался лежать без движения.

Когда продавщица осознала свои действия, она сама вызвала скорую и полицию. Правоохранителям женщина рассказала, что избила покупателя за оскорбления и нецензурную речь.

Врачи диагностировали у потерпевшего перелом челюсти. Он длительное время находился на стационарном лечении. Действия продавщицы квалифицируются как причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь женщине грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее Лайф показал видео, как продавщица "Пятёрочки" избивает бывшую коллегу за попытку кражи.