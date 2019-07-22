Под Омском двое погибли, 13 пострадали в лобовом столкновении Nissan и Renault

Это уже не первая подобная авария за сегодня. Люди погибли также в Ставропольском и Краснодарском краях.

В Омской области произошла страшная авария. В Омском районе, на 829-м километре автодороги Р-254 "Иртыш", столкнулись Renault Logan и Nissan Pathfinder.

Как стало известно Лайфу, два человека погибли. Пострадало 13, 11 из них были госпитализированы. Из них шесть детей.

Это уже не первая подобная авария за сегодня. На Ставрополье водитель "ауди" уснул и влетел в "газель", погибло также два человека. В Краснодарском крае при схожих условиях ДТП погиб ребёнок.