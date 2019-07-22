СК показал видео задержания пожарного прямо на планёрке в Администрации Читы

Следственный комитет России опубликовал оперативное видео задержания майора МЧС из Забайкальского края. Как сообщает региональное Следственное управление СК РФ, замначальника ФГКУ "3-й отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" Иван Пименов подозревается в мошенничестве.
Следователи считают, что Пименов вместе с директором и главным бухгалтером одной фирмы похитили бюджетные средства на сумму более 1,6 миллиона рублей. Организация выполняла государственный контракт по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники.
— Пименов отвечал за эксплуатацию пожарной техники, договорился с директором фирмы о хищении части денежных средств, предназначенных на оплату контракта. Директор фирмы оказывал лишь часть услуг — поставку запасных частей для техники. Остальные работы — обслуживание и ремонт техники — по незаконному указанию Пименова выполняли его подчинённые, — сообщают следователи.
Теперь трое этих людей стали фигурантами дела по факту преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").
В прошлом году замглавы МЧС Бурятии был задержан по подозрению в крупной взятке.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram