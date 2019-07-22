СК показал видео задержания пожарного прямо на планёрке в Администрации Читы

По версии следствия, вместе с подельниками он составил подложные акты выполненных работ на 1,6 миллиона рублей.

Следственный комитет России опубликовал оперативное видео задержания майора МЧС из Забайкальского края. Как сообщает региональное Следственное управление СК РФ, замначальника ФГКУ "3-й отряд Федеральной противопожарной службы по Забайкальскому краю" Иван Пименов подозревается в мошенничестве.

Следователи считают, что Пименов вместе с директором и главным бухгалтером одной фирмы похитили бюджетные средства на сумму более 1,6 миллиона рублей. Организация выполняла государственный контракт по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники.

— Пименов отвечал за эксплуатацию пожарной техники, договорился с директором фирмы о хищении части денежных средств, предназначенных на оплату контракта. Директор фирмы оказывал лишь часть услуг — поставку запасных частей для техники. Остальные работы — обслуживание и ремонт техники — по незаконному указанию Пименова выполняли его подчинённые, — сообщают следователи.

Теперь трое этих людей стали фигурантами дела по факту преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").

В прошлом году замглавы МЧС Бурятии был задержан по подозрению в крупной взятке.