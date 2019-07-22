МИД Турции предупредил США об ответных мерах на санкции из-за С-400

При этом глава ведомства назвал российские системы более продвинутыми, чем американские Patriot.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары предпринять ответные шаги в случае введения санкций со стороны Вашингтона из-за покупки российских ЗРК С-400. При этом он подчеркнул, что это будут вынужденные меры, поскольку Турция заинтересована в развитии сотрудничества со Штатами.

— Если США будут применять санкции, мы дадим необходимый ответ. Может быть сделан шаг и в отношении авиабазы Инджирлик. Это не угроза и не шантаж, а естественная позиция в данных условиях, — сказал дипломат в эфире телеканала TGRT.

Также Чавушоглу назвал российские С-400 более продвинутыми по сравнению с американскими комплексами Patriot. Говоря о решении США исключить Турцию из программы F-35, дипломат отметил стремление Анкары "производить собственные истребители". По его словам, в случае исключения из данного проекта Турция удовлетворит свою потребность в истребителях так же, как это было с С-400.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США пока не намерены вводить санкции против Турции из-за покупки российских С-400. Однако в Вашингтоне собираются исключить Анкару из программы по F-35 в 2020 году. Власти Турции в свою очередь призвали отказаться от завершения сотрудничества, поскольку в будущем такая позиция США может нанести стратегический вред обоим государствам.