В Минобороны назвали фейком данные об ударе ВКС РФ по рынку в Сирии

В Минобороны РФ опровергли сообщения "Белых касок" о том, что ВКС РФ якобы нанесли удар по рынку в провинции Идлиб. В военном ведомстве заявили, что эти данные — фейк.

— Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации "Белые каски" о якобы нанесении самолётами ВКС России удара по рынку в населённом пункте Мааррат-эн-Нууман (провинция Идлиб) — фейк, — говорится в заявлении Минобороны.

В Министерстве обороны РФ добавили, что российская авиация не выполняла никаких задач в этом регионе.

Некоторые СМИ утверждали, что от удара якобы погибло 19 человек, ещё 45 получили ранения.