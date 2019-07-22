В полиции прокомментировали видео "досмотра с раздеванием" в "Пятёрочке"

Запись, о которой идёт речь, "взорвала" региональные паблики на минувших выходных. На кадрах, снятых в одном из супермаркетов в городе Орле, раздетый до трусов мужчина приседает под присмотром охранников. Его руки при этом закованы в наручники.

Обеспокоенные горожане в комментариях под видео поинтересовались, а не идёт ли речь о превышении должностных полномочий со стороны охраны магазина. Самому автору видеозаписи тоже показалось, что он стал свидетелем "досмотра с раздеванием": мол, в супермаркете заподозрили покупателя в краже — и ему пришлось доказывать обратное.

Однако в полиции Орла поспешили заверить: всё было совсем не так. Ни о каких досмотрах и требованиях раздеться до нижнего белья в стенах магазина не могло быть и речи: для этого подозреваемого в краже сопроводили бы в отдел, где процедура должна проводиться в присутствии понятых.

Представитель УМВД РФ по региону сообщил изданию РИА " Новости " , что мужчина забежал в магазин уже в таком виде — полуголый. А нарушать общественный порядок он начал ещё на улице: нецензурно выражался, снял с себя одежду. Когда прохожие пригрозили ему полицией, он решил скрыться в ближайшей "Пятёрочке". Там его и обнаружил прибывший на вызов наряд.

— На гражданина был составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", который направлен в суд, — сообщили в полиции.

Ранее Лайф рассказывал, как продавщица "Пятёрочки" избила бывшую коллегу за попытку кражи.