В Ленобласти 7-летний мальчик разбил голову, влетев на гидроцикле в берег

Ребёнок решил прокатиться самостоятельно. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое.

На озере Фигурное в Ленинградской области семилетний мальчик самостоятельно завёл гидроцикл и на высокой скорости выехал на противоположный берег, где врезался в дерево. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

В результате происшествия ребёнок получил тяжёлую травму головы. Специалисты оценивают его состояние как тяжёлое.

Следователи установили, что в этот день мальчик отдыхал вместе с матерью и сестрой у дедушки в компании его приятелей. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося. Вопросы есть к хозяину гидроцикла, оставленного на причале.

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