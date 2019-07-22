В Самаре накрыли банду онлайн-торговцев наркотиками

При обыске в нарколаборатории нашли 20 килограммов "синтетики" и свыше 120 килограммов компонентов для её создания.

Полицейские и бойцы спецназа "Гром" накрыли в Самаре банду из двух мужчин, которая оборудовала нарколабораторию в гаражах и продавала "синтетику" через Интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— При обыске указанных помещений обнаружено лабораторное оборудование. Изъято более 20 килограммов синтетических наркотиков и свыше 120 килограммов прекурсоров для их изготовления, что подтверждено проведённой экспертизой, — уточнила она.

Как установили в МВД РФ, мужчины создали интернет-магазин и продавали онлайн наркотики в Центральном и Приволжском федеральных округах. Один из задержанных — местный житель, его подельник — иностранец.

Ранее полицейские задержали в городском парке Солнечногорска 19-летнего москвича, у которого было более 300 граммов амфетамина.