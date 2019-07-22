Сотни пассажиров Azur Air застряли в Шереметьево в ожидании рейса в Анталью

Утром людей посадили в Boeing 777, бортпроводники провели им инструктаж, пилот завёл двигатели, но лайнер так и не взлетел.

Около 500 пассажиров рейса ZF9007 Москва — Анталья авиакомпании Azur Air более десяти часов находятся в аэропорту Шереметьево в ожидании вылета. Самолёт должен был отправиться в Турцию в 02:30 сегодня ночью, но вылет несколько раз откладывался. Об этом рассказал источник Лайфа.

По его словам, в 10:00 многострадальных туристов из терминала F отвезли в грузовой терминал и посадили в Boeing 777. Пассажиры выдохнули, казалось бы, их путешествие наконец начинается — бортпроводники провели им инструктаж, пилот завёл двигатели. Но самолёт так и не взлетел. Люди просидели в лайнере около часа, после чего им сообщили о неисправности воздушного судна.

Далее следовало долгое ожидание автобуса. Когда же он приехал и доставил пассажиров обратно к терминалу аэропорта, двери не открылись. При этом людям не объясняли, почему их не выпускают. Загадочности ситуации придавало и то, что рядом находились служба безопасности Шереметьево и полиция.

В итоге пассажиров впустили в терминал и назначили новое время вылета — 14:00. Настрадавшиеся люди даже были согласны вновь пройти таможенный контроль и все процедуры с багажом, но не тут-то было. Вылет снова отложили, теперь на 19:00. Туристов намерены отправить тем самым "боингом", из которого пассажиров высадили ранее "из-за неисправности".

Ранее более 500 человек застряли в другом столичном аэропорту. Пассажиры провели во Внуково ночь в ожидании рейса авиакомпании "Россия" в Анталью.