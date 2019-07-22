БМД с тремя украинскими военными утонула на глазах у инструкторов НАТО

Боевая машина десанта с украинскими военнослужащими внутри утонула во время учебной переправы через реку во Львовской области. В итоге погибло три бойца ВСУ, заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

ЧП произошло на глазах у инструкторов НАТО, под руководством которых и проходили учения.

В ДНР заявили, что украинское командование намерено обнародовать данные о гибели силовиков после окончания выборов в Верховную раду.

20 июля в ДНР заявили, что грузовик с пьяными бойцами "Айдара" подорвался на мине в Донбассе.