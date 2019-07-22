Отравившуюся экстази на Ибице трёхлетнюю россиянку выписали из больницы

За ситуацией следил Аппарат уполномоченного по правам ребёнка при Президенте России.

Трёхлетняя девочка из России, которая нашла таблетку экстази и съела её, выписана из больницы на испанском острове Ибица. По сведениям агентства EFE, её здоровью больше ничего не угрожает.

Как ранее сообщал Лайф, ребёнка госпитализировали после того, как она решила попробовать найденные таблетки. По одной версии, они были разбросаны на полу в жилище семьи, по другой — на земле в парке. Состояние девочки первоначально оценивали как критическое.

Из России за состоянием девочки следили сотрудники Аппарата уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Анны Кузнецовой.