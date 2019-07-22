ЦИК не будет перепроверять подписи зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Такая процедура не предусмотрена российским законодательством, пояснила Элла Памфилова.

Центризбирком не будет перепроверять подписи в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, поскольку такая процедура не предусмотрена российским законодательством. Об этом в интервью радиостанции "Коммерсант FM" заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Она добавила, что, если у кого-то из соперников есть основания сомневаться в честности оппонента, они могут подать друг на друга в суд.

— Эта неблаговидная практика имеет место в разных избирательных кампаниях, когда вместо конкуренции идей соревнуются — кто кого, — добавила Памфилова.

Ранее Центризбирком отчитался, что не зафиксировал ни одного случая, когда подписи реально существующих людей за кандидатов в Мосгордуму были признаны недействительными.

Выборы парламентариев седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября.