Квартиру принца Савойского обокрали в Париже на полмиллиона евро

Самого наследника династии и его жены — известной актрисы Клотильды Куро — в тот момент дома не было.

В Париже воры вынесли из квартиры итальянского принца Эммануила Филиберта Савойского драгоценностей на полмиллиона евро. Об этом пишет газета Le Parisien.

По её данным, в момент похищения ценностей самого принца и его жены, актрисы Клотильды Куро, дома не было. Воры показали себя знатоками ювелирных украшений — они взяли самые дорогие из них.

Принц Эммануил Филиберт Савойский — это единственный наследник Виктора Эммануила Савойского, который сейчас является главой династии.

Ранее из квартиры безработной москвички украли часы на 3,2 млн.