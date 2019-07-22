Воздушная гимнастка сорвалась с двухметровой высоты в цирковой студии в Москве

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Фото © Vk.com / Аня Андрюшкова

29- летняя воздушная гимнастка Анна Андрюшкова сорвалась с двухметровой высоты во время трюка. Инцидент произошёл в Центре циркового искусства.

По данным Лайфа, она повредила бедро. Её госпитализировали.

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