Гости — о фестивале Midsummer Night’s Dream: Очереди, давка, полный ад

"Вся ночь — одно сплошное стояние в очередях по колено в грязи", "треш и ужас", "ужаснейшая организация", пишут участники мероприятия.

Гости костюмированного фестиваля Midsummer Nightʼs Dream, который проходил в Москве и Подмосковье 20−21 июля, назвали адскими минувшие выходные. Одна из участниц мероприятия рассказала Лайфу о долгих очередях на водный шаттл и плохом питании.

Театрализованное путешествие на четырёх кораблях должно было начаться с Северного речного вокзала. "Ковчеги" (или "шаттлы") должны были отправиться в 20:30 на вояж по водохранилищам Подмосковья. Однако, по словам собеседницы Лайфа, неприятности у гостей мероприятия начались уже на пристани.

— Там были толпы, самое страшное было на пристани. Мы купили билет на шаттл на 20:30, он приехал, закрыли все палубы, сказали, чтобы мы ждали новый. Приплыл он в 22:00. Начался полный ад! Число людей было более 1000, которые ждали свой корабль. Было заявлено на корабль по 300 человек, а пускали по 50. На пристани не было ни воды, ни туалетов, ни света. Люди стали превращаться в зверей. Это было похоже на "испытай людей на терпимость". Давка людей началась, примерно выглядело как в самых жутких катастрофах, когда люди бегут. Было страшно, — рассказывает она.

Спустя два часа "ада" ей удалось попасть на корабль. Но тут "приключения" продолжились: очереди за едой и темнота. По словам девушки, на корабле "было пару медведей, которые лежали", из-за отсутствия освещения "приходилось светить телефоном".

После фестиваля гости оставили множество возмущённых комментариев в соцсетях, большинство из них — нецензурные.

"Адовое месиво из грязи", "люди теряли обувь и падали в белых костюмах", "ужаснейшая организация, которой вообще не было. 2,5 часа простояли с беременной женой в ужасной давке", "вся ночь — одно сплошное стояние в очередях по колено в грязи", "треш и ужас" — всего несколько комментариев на странице фестиваля в "Фейсбуке".

За адское путешествие гости Midsummer Nightʼs Dream выложили от 3,5 до шести тысяч рублей, не считая расходов на дорогу. После испорченного праздника некоторые из них заявили о подготовке коллективных жалоб.