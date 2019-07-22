Путин возглавил наблюдательный совет организации "Россия — страна возможностей"

Это автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 году по инициативе президента РФ.

Президент России Владимир Путин утвердил состав членов наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей". Соответствующий указ опубликован в понедельник на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня подписания.

В соотвествии с документом, в наблюдательный совет организации были включены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замруководителя АП Сергей Кириенко, министр образования и науки Михаил Котюков (по согласованию), помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева (по согласованию) и руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева (по согласованию). Кроме того, по своей должности членом набсовета является генеральный директор организации "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Возглавил наблюдательный совет президент России Владимир Путин.

"Россия — страна возможностей" — это автономная некоммерческая организация, которая объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты со всей России, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.

Общая цель проектов — дать равные возможности, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой талант и профессиональный потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

С полным списков проектов, которые реализуются в рамках организации "Россия — страна возможностей", можно ознакомиться здесь.