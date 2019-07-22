Убийцу уральской королевы красоты приговорили к 21 году колонии

Жителя Магнитогорска признали виновным в убийстве финалистки национального конкурса красоты Missis World Russia 2016 Ксении Мецгер. По решению Челябинского областного суда в Магнитогорске его приговорили к 21 году колонии строгого режима.

— Приговор суда — 21 год лишения свободы, с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — гласит вердикт суда.

Как уже сообщал Лайф, Мецгер убили в Магнитогорске с особой жестокостью в июле прошлого года. Её забили молотком, когда девушка пыталась продать автомобиль. Её убийцу задержали по горячим следам.