У россиян нашли резко подросшее количество "свободных денег"

По подсчётам исследователей, это в среднем 33,1 тысячи рублей на семью, что почти рекорд.

У населения за месяц стало заметно больше "свободных денег" — тех, что остаются после внесения всех обязательных платежей и покупки всего необходимого. Такие выводы сделали в исследовательском холдинге "Ромир".

Отмечается, что в июне сумма этих "свободных денег" в среднем у россиян увеличилась на 11,4% по сравнению с маем.

— …в июне в среднестатистическом российском домохозяйстве после покупки всех необходимых товаров повседневного спроса и оплаты услуг оставалось порядка 33,1 тысячи рублей "свободных денег", — рассказали исследователи.

Они заявляют, что это самый высокий показатель за всё время, кроме декабря 2018 года. Среднегодовое количество "свободных денег" у россиян сейчас 27,2 тысячи рублей. В прошлом году это было 24,1 тысячи рублей, а в 2017-м — 18,5 тысячи.

Впрочем, исследователи отмечают, что в июне "лишних" денег становится больше традиционно. Люди получают отпускные и увеличивают траты.

Ранее сообщалось, что долги россиян перед банками выросли в 1,5 раза.