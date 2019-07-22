В Москве отобрали у мужчины сумку со 150 тысячами евро

Сейчас сотрудники полиции ищут похитителей и устанавливают точную сумму материального ущерба.

В Москве в районе проспекта Мира неизвестные украли у мужчины сумку с крупной суммой денег.

— В 12:50 по адресу проспект Мира, 42 неизвестные открыто похитили у мужчины сумку, где, с его слов, находилась крупная сумма денег, — сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

Сейчас сотрудники полиции ищут похитителей и устанавливают точную сумму материального ущерба. Как сообщает РИА "Новости", по словам источника, знакомого с ситуацией, в сумке находилось примерно 150 тысяч евро.

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