Вучич заявил, что для него честь приехать на 75-летие Победы в Москву

Он также отметил, что это честь и для его народа, который "страшно мучился под фашистским сапогом".

Президент Сербии Александр Вучич назвал огромной честью приглашение от российского коллеги Владимира Путина на 75-ю годовщину Победы 9 мая 2020 года.

— Президент Вучич сказал, что это представляет огромную честь для него лично и для сербского народа, который страшно мучился под фашистским сапогом и который храбро ему противостоял вместе с русским народом и другими народами — борцами за свободу, — сообщили в администрации сербского лидера.

Приглашение президенту Сербии вручил новый посол РФ Александр Боцан-Харченко. Его встретили на красной дорожке и с почётным караулом гвардейцев. Посол и сербский президент провели встречу за закрытыми дверями.

Ранее Лайф сообщал, что Макрон принял приглашение Путина на празднование 75-летия Победы в Москве.