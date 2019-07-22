Из-за проблем с самолётом Azur Air пассажиры застряли ещё и в аэропорту Антальи

Россияне должны были вернуться с отдыха на авиалайнере, который ночью не смог вылететь из Шереметьево из-за неисправности.

Авиакомпания Azur Air оказалась неспособна вовремя выполнить ещё один рейс. Порядка 530 россиян застряли в аэропорту турецкого курорта из-за того, что за ними из Москвы не прилетел самолёт.

По словам источника Лайфа, туристы должны были вылететь из Турции во Внуково в 08:50, но рейс отложили. Пассажиров пообещали вывезти из Антальи во Внуково двумя рейсами: в 20:20 и в 20:45. Размещать пассажиров в отелях авиакомпания не соглашалась, но после поднятого шума им пришлось пойти на уступки.

Ранее Лайф писал, что сотни пассажиров рейса ZF9007 Москва — Анталья авиакомпании Azur Air более 14 часов находятся в аэропорту Шереметьево в ожидании вылета. Boeing 777, на который их посадили, так и не взлетел из-за неисправности.