На концерте Metallica задержали преступника-беглеца из Самары

Система идентификации лиц недавно была внедрена во многих общественных местах Москвы.

33-летний мужчина из Самары, который решил посетить концерт группы Metallica на столичном стадионе "Лужники", попался в руки правоохранительных органов. Система идентификации лиц опознала в нём подозреваемого, который находится в федеральном розыске по ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), сообщает ТАСС.

— Задержанный родился в Томской области, а затем перебрался в Самару, где попал в поле зрения правоохранителей по подозрению в совершении ряда преступлений. После этого мужчина переехал в Москву, где и был задержан, — рассказали в полиции.

В начале года Лайф сообщал, что в Москве увеличится количество камер видеонаблюдения. В мае начались тесты системы распознавания лиц. Возможно, распознавать разыскиваемых людей смогут и мобильные устройства вроде очков.

Сам концерт прошёл на ура. Metallica исполнила песню "Группа крови" на русском языке. До вчерашнего концерта за почти 40-летнюю историю группа была в России всего пять раз.