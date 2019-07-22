Эксперт объяснил любовь угонщиков к бюджетным авто

Всему виной спрос на подержанные детали и популярность такси. А иногда удаётся заработать и на одном и на другом.

Автоугонщики зачастую выбирают недорогие машины, чтобы продавать их на запчасти или для работы в такси. Об этом в эфире НСН рассказал автомобильный эксперт Игорь Моржаретто, комментируя свежий рейтинг наиболее угоняемых моделей.

— Например, машина угоняется в Смоленске, какой-нибудь Kia Rio или Hundai Solaris, обклеивается жёлтенькой плёночкой, вешается другой номер, такси все одинаковые, попробуй различить, и где-нибудь работает в Иркутске, — рассказал он.

Но даже из "убитой" машины "профессионалы" стараются выжать максимум, говорит Моржаретто. После того как угнанное когда-то авто наезжает 100 тысяч километров, его также продают на запчасти.

Что касается самого рейтинга, то первую строчку в нём занял седан Hyundai Solaris. В топ-3 попали две модели KIA: Rio и Ceed. Кроме того, спросом у угонщиков пользуются автомобили Hyundai Creta, Hyundai Tucson, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe, Ford Kuga, Toyota Rav4, KIA Optima.