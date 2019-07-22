В России уничтожат отравленный мёд после массовой гибели пчёл

Эксперт предупредил, что опасными для здоровья людей могут оказаться и плоды растений, которые опылили насекомые.

После массовой гибели пчёл в ряде регионов РФ придётся уничтожить произведённый ими мёд, который оказался заражён пестицидами. Об этом сообщил президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.

— Есть пчёлы, которые попали под эти яды в период полёта, они могут там и остаться в поле. А некоторые малые дозы захватили и притащили с собой в улей. Они, естественно, летели с нектаром. Из нектара пчёлы будут делать мёд. Потом, когда прошло два-три дня, эти пчёлы погибли. Но мёд-то остался заражённым, — объяснил Бутов в беседе с News.ru.

По его словам, опасным для здоровья людей может оказаться не только мёд, но и плоды растений, которые опылили погибшие пчёлы.

Ранее эксперт рассказал, что ущерб России от массовой гибели пчёл может составить более триллиона рублей.