Зампред правления "Новатэка" Марк Джетвей получил российское гражданство

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Фото © ИТАР-ТАСС / Станислав Красильников

Заместитель правления "Новатэка" Марк Джетвей получил российское гражданство по указу президента РФ Владимира Путина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Джетвея Марка Энтони, родившегося 19 июля 1957 года в США, — говорится в указе лидера России.

По данным агентства "Прайм", Джетвей работает в "Новатэке" более 15 лет. С 2010 года он занимает должность зампреда правления "Новатэка".

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