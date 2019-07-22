Прокуратура Польши раскрыла обстоятельства убийства 5-летнего мальчика из России

Тело ребёнка было хорошо спрятано в густой и высокой траве недалеко от трассы Варшава — Гродзиск-Мазовецкий.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчиньский рассказал журналистам, что отец пятилетнего Давида из России нанёс ему многочисленные колотые раны грудной клетки, из-за которых ребёнок и скончался. А затем преступник спрятал тело недалеко от шоссе.

— Медэкспертиза показала многочисленные колотые раны грудной клетки, которые повлекли за собой внешние и внутренние кровотечения, а затем смерть. По нашей информации, в инциденте не принимали участие третьи лица. Можно сказать, что это были запланированные действия, — цитирует Лапчинского ТАСС.

Предположительно, орудием убийства был нож. Кровь обнаружили в автомобиле отца-убийцы, и следователи думают, что преступление было совершено далеко от места, где нашли тело.

— Можно сказать, что тот, кто его там оставил, делал всё, чтобы скрыть тело и осложнить его обнаружение, — добавил пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Мариуш Чарка.

Как Лайф сообщал, пятилетнего Давида, чья мать — гражданка России, проживающая в городе Гродзиск-Мазовецкий, 10 июля забрал отец и увёз в неизвестном направлении. Он отправил жене, с которой он собрался разводиться, сообщение: "Ты его больше никогда не увидишь". Потом тело самого отца было обнаружено на железнодорожном переезде, он, по всей видимости, попал под поезд.

Местонахождение ребёнка всё это время не было известно. Его искали вертолётом и беспилотниками. Местность прочёсывали с собаками. Были задействованы пожарные и добровольцы.

Ранее также выяснилось, что отец убитого оказался азартным игроком с приличными долгами. Он взял отпуск перед расправой над ребёнком.