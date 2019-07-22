Более четверти продаваемой питьевой воды в России — подделка

По словам главы "Ростеха", самая фальсифицируемая продукция в стране — это именно питьевая вода.

В России необходимо ввести маркировку питьевой воды, поскольку в некоторых регионах доля контрафактной продукции в этом сегменте составляет 80 процентов. Об этом заявил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

— Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%, — сказал Чемезов.

Он отметил, что самая подделываемая продукция в стране — это именно питьевая вода. По мнению главы "Ростеха", единственное решение проблемы — введение обязательной маркировки в этом сегменте.

Ранее в России стартовал эксперимент по маркировке молочной продукции. Он продлится до 29 февраля 2020 года.