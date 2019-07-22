Приём заявок на второй конкурс президентских грантов завершится 31 июля

До завершения приёма заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года остаётся всего 10 дней. Об этом сообщается в пресс-релизе Фонда президентских грантов.

— Приём заявок завершается 31 июля в 23:30 по московскому времени, однако в фонде рекомендуют отправить материалы до 24 июля. В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки, — говорится в сообщении пресс-службы.

На поддержку проектов НКО выделили восемь миллиардов рублей, причём по итогам первого конкурса победителям направили 3,3 миллиарда рублей. В рамках второго конкурса будет распределено 4,5 миллиарда рублей.

Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а начать реализацию поддержанных проектов можно будет с 1 ноября 2019 года.