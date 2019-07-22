"ВКонтакте" запускает приложение для знакомств Lovina

Чтобы начать поиск второй половинки, нужно будет заполнить анкету или создать её автоматически при авторизации через соцсеть.

Социальная сеть "ВКонтакте" запустит принципиально новое приложение для знакомств Lovina. От всех других дейтинг-приложений оно будет отличаться видеозвонками и видеоисториями, которые помогут пользователям больше узнать друг о друге.

— Мы верим в любовь с первого взгляда. Но снимками не передать эмоции и чувства, возникающие во время личного общения. Зато это легко сделать с помощью видео — именно оно позволяет ощутить химию, которая возникает при взаимной симпатии, — отметил руководитель проекта Владимир Махов.

Воспользоваться приложением можно будет без регистрации в самой соцсети. Чтобы начать поиск своей второй половинки, придётся заполнить анкету или создать её автоматически при авторизации через сеть "ВКонтакте". Далее алгоритм предложит пользователю наиболее подходящих собеседников.

При взаимной симпатии для пары автоматически создаётся чат. Но, если в течение 48 часов собеседники не решаются на видеоисторию или видеозвонок, диалог исчезнет. Пользователи могут также воспользоваться каруселью видеозвонков и, переходя от одного к другому, выбирать тех, с кем хотели бы продолжить общение.

Пока приложение не запустили, но пользователи уже могут зарегистрироваться в нём с помощью специального бота. Кроме того, можно оформить его предзаказ в App Store или Google Play.

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