Лайф публикует видео из магазина, куда прибежал голодный мальчик с цепью на шее

На кадрах видно, что ребёнок долго изучает содержимое полок, а затем к нему подходит сотрудница.

В распоряжении Лайфа оказались кадры с камер видеонаблюдения магазина, куда за едой пришёл десятилетний житель Краснодарского края с цепью на шее. Предположительно, мальчика на железный поводок посадил его отец Валентин в селе Великовечное.

На кадрах видно, что ребёнок долго ходит между рядами и изучает содержимое полок — нерешительно берёт продукты, а затем кладёт обратно. В итоге Тихона отводят к кассе. Там он заявляет, что не ел целые сутки. Ребёнок просит не говорить отцу, что он сбежал. Шокированные рассказом работники магазина вызвали полицию.

Ранее Лайф писал, что, предположительно, отец держал на цепи своего десятилетнего сына в сарае. Тихон рассказал, что сбежал, оторвав доску, к которой его приковали.