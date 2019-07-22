Путин снял санкции с Эритреи

Президент России Владимир Путин отменил санкции с Эритреи, которые действовали почти десять лет. Документ о снятии ограничительных мер опубликован на официальном портале правовой информации.

— Постановляю признать утратившими силу положения указа президента Российской Федерации от 22 июля 2010 года № 933 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года" в части, касающейся мер, введённых в отношении Эритреи, — говорится в указе российского лидера.

В 2009 году были введены экономические санкции в отношении государства в Восточной Африке, спустя четыре года применили ещё и оружейное эмбарго.