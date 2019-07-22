В Челябинске медведя без воды и еды приковали в клетке на пляже

Животное сделали посмешищем для местных жителей — взрослые и дети проходят мимо, тыкая в него пальцем.

В Челябинске на платном пляже Шершнёвского водохранилища в тесной клетке посадили медведя. Причём его лапы приковали так, что косолапый не может шевелиться. Об этом сообщается в паблике "Типичный Челябинск".

— В мизерной клетке на солнце сидел бурый медведь! Мало того что клетка полностью противоречила нормам для крупного медведя, бедное животное было приковано лапами и головой промеж прутьев и не имело возможности пошевелиться, — рассказала местная жительница Анастасия Власова.

Девушка уточнила, что при жаре в +35 градусов у медведя даже не было миски с водой, не говоря уже о еде. Животное стало посмешищем местного общества — взрослые и дети проходят мимо, тыкая в него пальцем.

По словам Анастасии, персонал пляжа отказался дать контакты администрации. Теперь девушка намерена обратиться в соответствующие службы, чтобы прекратить издевательство над медведем.

Ранее Лайф сообщал, что на Камчатке медведь прорвался через забор в аэропорт.