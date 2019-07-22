Покрас Лампас рассказал Лайфу о работе над новым проектом

Он станет продолжением серии манифестов художника о связи прошлого, настоящего и будущего через культуру.

Известный российский стрит-арт-художник Покрас Лампас рассказал Лайфу, что начал работать над новым проектом. Вместе с коллегой Андреем Бергером он отправился в Нижний Новгород для росписи фасада ДК "Юпитер".

— Это тоже довольно крутой такой памятник советской архитектуры, который сейчас восстановили. Круто восстановлено, и мы согласились, нам небезразлично развитие стрит-арта в других городах, не только в Петербурге и в Москве, а ещё в самой России. Там будет переплетение моих букв с графикой абстрактной Андрея. Я пишу такое продолжение своей серии манифестов о связи прошлого, настоящего и будущего через культуру. И, собственно, у меня весь текст будет максимально такой простой для понимания, — говорит Покрас Лампас.

По его словам, акцент будет сделан на красном цвете с добавлением оранжевого, розового, бордового тонов. В цветовой гамме также будет чёрный и серый графитовый. Художник надеется закончить роспись фасада уже сегодня, если погода не помешает.

Ранее Покрас Лампас рассказал Лайфу о состоянии испорченного коммунальными службами его арт-объекта в Екатеринбурге.