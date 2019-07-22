Лукашенко заявил, что Украина — "общая беда Европы"

Белорусский лидер призвал ЕС помочь украинскому народу, раз эта страна смотрит на Запад.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с главой представительства Евросоюза в республике Андреа Викторин. В ходе беседы он назвал Украину "общей бедой Европы", передаёт "Sputnik Беларусь".

— У нас есть с вами общая проблема, можно сказать, беда — Украина. Я очень хорошо знаю украинский народ и всё то, что сегодня происходит на Украине, этот народ того не заслужил, — заявил президент.

Также он добавил в беседе с Викторин, что ЕС несёт ответственность перед Украиной после того, как страна начала ориентироваться на Европу, ослабив отношения с Белоруссией, Россией и ЕАС.

При этом Лукашенко отметил, что прошедшие президентские и парламентские выборы на Украине сняли вопросы, связанные с властью в стране.